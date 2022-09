Niemiecka broń zmieniła sytuację w Ukrainę? Scholz zapewnia

W sobotnim wywiadzie dla radia Deutschlandfunk kanclerz Olaf Scholz zapewnił, że w tym, co robi rząd Niemiec, nie będzie odrębnej, "samotnej drogi". Była to reakcja na żądania Ukrainy, CDU/CSU i rządzącej koalicji SPD, Zielonych i FDP, by Niemcy dostarczyły Ukrainie czołgi Leopard.