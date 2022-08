Oś zła i oś zysku. Są kraje, które dobrze wychodzą na wojnie

Indie okrakiem na płocie

Z ukraińskiego Kijowa do indyjskiego New Delhi jest 4,5 tys. kilometrów. Ze stolicy Rosji do stolicy Indii jest niewiele mniej, bo 4,3 tys. kilometrów. I choć Indie wojnie przyglądają się ze znacznej i bezpiecznej odległości, to są w stanie wyciągnąć z niej dla siebie to, co - w opinii tamtejszych polityków - najlepsze.