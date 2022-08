Problem nie spłynął

Jednak gdyby to one były odpowiedzialne za śnięcie ryb, to ich zakwit byłby już dużo wcześniej i zostałoby to wtedy zaobserwowane. Nie sądzę, żeby obecne w Odrze toksyczne substancje przyczyniły się do ich obecności. Fitoplankton do intensywnego rozwoju potrzebuje głównie obecności soli azotu i fosforu, a obumiera po ich wyczerpaniu.