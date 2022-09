Berlin daje zielone światło. "Ogromne wzmocnienie Ukrainy"

Jak poinformował w piątek zapytany o to ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk, rząd federalny wyraził zgodę na eksport i finansowanie broni. "To bardzo przyczyni się do ogromnego wzmocnienia siły zbrojnej ukraińskiej armii" – powiedział Melnyk. "Mam nadzieję, że rząd federalny będzie nadal konsekwentnie podążał tą drogą".