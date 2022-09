Ukraina rozczarowana? Amerykanie tej broni na pewno nie dostarczą

I - jak podkreśla - Amerykanie dostarczają sprzęt Ukraińcom po to, by do minimum zredukować potencjał militarny Rosji. - Jeśli osiągną ten cel, to rosyjskie operacje wojskowa staną się fikcją. Rosjanie nie są bowiem w stanie odtwarzać tego sprzętu. Ukraińcy, przy pomocy Zachodu, muszą go niszczyć. Bez tego wyrzucenie Rosjan z terenu Ukrainy będzie bardzo ciężkie – puentuje prof. Boćkowski.