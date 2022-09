Morawiecki o pomocy Niemiec dla Ukrainy: Gdyby wszyscy tak pomagali, Putin byłby nad granicą z Polską

Morawiecki o słowach Tuska: bardzo spóźniony głos

Zdaniem Morawieckiego, zdecydowane działania m.in. Polski i Litwy wstrząsnęły sumieniami Europy i wzmocniły wiarę, że można wygrać. - Jeśli dzisiaj ktoś, po pół roku, kiedy widać, że jest szansa na zwycięstwo, mówi coś zupełnie innego niż rok, dwa lata temu, niż wtedy, kiedy mówił po ataku na Krym, wzywając razem z ówczesną kanclerz Niemiec Angelą Merkel do zachowania wstrzemięźliwości wobec sankcji nakładanych na Rosję, to uważam, że jest to, niestety, bardzo spóźniony głos - powiedział premier.