Scenariusz z Krymu. W co gra Putin?

Aneksja nowych terytoriów dałaby Rosji możliwość użycia "wszystkich sił do samoobrony" - napisał we wtorek na swoim kanale w Telegramie były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Wielu obserwatorów interpretowało to jako groźbę użycia broni jądrowej. Jednak latem doszło do ukraińskiego ataku na rosyjskie lotnisko wojskowe na terenie anektowanego Krymu. Nie spotkało się to z natychmiastową odpowiedzią Rosji.