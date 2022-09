Aleksiej Nawalny zszokowany decyzją Putina. Padły ostre słowa

Aleksiej Nawalny, lider rosyjskiej opozycji i największy polityczny wróg Władimira Putina, odniósł się do najnowszego rozporządzenia w Rosji, które nakazuje przymusowej mobilizacji około 300 tys. rezerwistów do armii. - Jestem zszokowany. Putin stara się wciągnąć w to wszystko jak najwięcej ludzi. On chce wmieszać setki tysięcy osób w ten rozlew krwi. To oczywiście doprowadzi do ogromnych tragedii, do ogromnych strat – powiedział Nawalny w nagraniu opublikowanym przez agencję Associated Press. Rosyjski więzień polityczny przyznał, że jest zaskoczony takim obrotem spraw, ale zarazem utwierdził się w przekonaniu, że Władimir Putin robi już wszystko, by utrzymać się przy władzy. Co więcej, podczas swojego wystąpienia Nawalny obwinił prezydenta kraju za zbrodnie w Ukrainie, nie wspominając już, jak jego działania negatywnie wpływają na światową pozycję Rosji. Zdaniem Nawalnego najnowsza decyzja Putina jest przyznaniem się do tego, że "specjalna operacja" w Ukrainie nie idzie zgodnie z planem dyktatora.