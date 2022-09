Nie chcą ginąć za Putina. Uciekną do Polski?

Szef BBN podkreślał także, że sytuacja może się rozwinąć, co powinno oznaczać zacieśnienie współpracy między krajami unijnymi, które sąsiadują z Rosją. - Gdyby rzeczywiście próby ucieczki z Rosji były masowe, liczone w tysiącach, powinniśmy koordynować to z pozostałymi państwami regionu - w pierwszym rzędzie z Bałtami, ale też aspirującą do NATO Finlandią - podkreślił szef BBN.