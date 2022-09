Paniczna reakcja w Rosji. Bilety wykupione w ciągu godziny

- Jeśli popatrzymy na liczby z początku wojny, kiedy mówiło się o 180-200 tys. regularnego wojska wysłanego do Ukrainy, to jest to prawie 50 proc. więcej. Jeśli popatrzymy na jakość, to na pewno nie będą to lepsi żołnierze, niż ci rzuceni na front na początku. Nie będzie takich operacji, jak ofensywa na Kijów czy uderzenie na południu. Ale trudno ignorować dodatkowych 300 tys. żołnierzy, nawet jeśli w walce weźmie udział połowa, a druga będzie ich logistycznym zabezpieczeniem. To bardzo dużo – ocenia Muzyka.