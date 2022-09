Mobilizacja po orędziu Putina. Tak uciekają Rosjanie

Jak informuje serwis aviation24.be, niektóre linie lotnicze z krajów, które nie nałożyły sankcji na Rosję, robią świetne interesy. Według Turkish Airlines, bilety na loty w jedną stronę z moskiewskiego lotniska Wnukowo do Stambułu, Ankary i Antalyi są wyprzedane na najbliższe trzy do czterech dni. Przewoźnik poinformował, że zwiększy przepustowość w czwartek i piątek. Pegasus, kolejna turecka linia lotnicza, również sprzedaje loty z Moskwy do Stambułu i innych miejsc w Turcji.