"Putin bronił się jak diabeł przed święconą wodą". Wiedział, co się stanie

Jak informuje Ośrodek Studiów Wschodnich, dekret o częściowej mobilizacji dopuszcza nabór de facto wszystkich obywateli Rosji zobowiązanych do służby wojskowej. "W przypadku oficerów młodszych, podoficerów i szeregowych dotyczy to mężczyzn w wieku od 19 do 50 lat, w przypadku oficerów starszych i generałów/admirałów odpowiednio do 55. i 60. roku życia (przepisy dopuszczają możliwość przedłużenia służby wojskowej w systemie kontraktowym do 65., a generałów/admirałów do 70. roku życia)" – podają analitycy OSW. W ich opinii, mobilizacja może zostać rozszerzona praktycznie dowolnie, w zależności od potrzeb armii.