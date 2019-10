Bydgoszcz. Korzyści z wyników wyborów 2019. Darmowe lodowisko za frekwencję

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą mieć powody do zadowolenia po wynikach wyborów parlamentarnych 2019. Prezydent Rafał Bruski przed wyborami 2019 obiecał, że jeśli frekwencja wyborcza wyniesie ponad 60 proc., każdy będzie mógł wejść na "Torbyd". Frekwencja wyniosła 66,77 proc.

Wszystko zaczęło się od Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy rzucił wyzwanie włodarzom innych miast. Obiecał mieszkańcom stolicy, że jeśli frekwencja wyborcza przekroczy 60 proc., to w kolejny weekend po wyborach będzie można skorzystać za darmo z wybranych obiektów sportowych, kulturalnych czy miejskich instytucji. W akcję zaangażowali się również inni prezydenci.

Rafał Bruski z Bydgoszczy obiecał, że jeśli mieszkańcy miasta pójdą do urn i frekwencja wyborcza będzie wyższa niż 60 proc., to miejskie lodowisko "Torbyd" będzie bezpłatne. Oferta dotyczyła weekendu 18-20 października. Lodowisko miałoby być czynne aż do godz. 22. W piątek przez 8 godz., w sobotę przez 7, a w niedzielę przez 11 godzin.