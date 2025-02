Burza w studiu. "Zróbcie to! Zróbcie to!"

"Nasza koalicja zobowiązała się do zwiększenia dostępności mieszkań, w tym poparcia społecznego budownictwa. Dlatego: w koalicyjnym budżecie zagwarantowaliśmy 1,1 mld zł na budownictwo społeczne. Pod koniec 2024 r., w porozumieniu z ministrem Domańskim, zapowiedzieliśmy kolejny 1 mld zł – obiecaliśmy to samorządom i mieszkańcom setek gmin" - napisała w sobotę.

"Tymczasem właśnie 'tylnymi drzwiami', obcięto środki na społeczne budownictwo do zaledwie 618 mln zł. To 4 razy mniej niż za rządów PiS w 2023! Nie tędy droga! Jako koalicja musimy dotrzymywać słowa " - napisała ministra Pełczyńska-Nałęcz.

- Tu nie ma żadnej niespodzianki. Od wielu miesięcy wiadomo, że w tym budżecie już było zapisane radykalnie za mało środków, żeby cokolwiek zmienić, jeśli chodzi o mieszkania - powiedział Adrian Zandberg z partii Razem . - My w tym momencie wydajemy jedną trzydziestą tego, co powinniśmy wydawać na publiczne budownictwo mieszkaniowe, żeby był jakikolwiek realny efekt na sytuację mieszkaniową ludzi w dużych i średnich miastach. Zaskoczenie pani minister jest dla mnie zaskakujące - dodał.

Krzysztof Mulawa z Konfederacji nie krył swojego oburzenia: - Pani minister, to zróbcie to! Zróbcie to! Zróbcie to! - przerwał jej, podkreślając, że koalicja ma pełnię władzy.