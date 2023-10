Brejza triumfuje. Wygrał proces z TVP

Adwokat zaznaczyła, że "na kłamstwach oparto kampanię 2019". "To na kłamstwie oparto kontrolę Pegasusem, to na kłamstwie oparto wniosek o uchylenie immunitetu, to kłamstwem próbowano zniszczyć Krzysztofa Brejzę. Nie bez powodu od tej sprawy uciekają wszyscy - agenci służb specjalnych i prokuratorzy" - dodała.