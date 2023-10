Czarnek chwali PSL. Odpowiedział mu rzecznik

Czarnek zaskoczył słowami o PSL. Lawina komentarzy w sieci

Wypowiedź Czarnka skomentował w mediach społecznościowych Miłosz Motyka. "Żeby wstąpić do PSL, należy uzyskać rekomendację ze strony dwóch członków partii. Nie znam ani jednej osoby, która by Panu na to pozwoliła" - napisał rzecznik PSL. "Przestańcie się już kompromitować" - dodał.