Negocjacje ws. umowy koalicyjnej. Hołownia: "Różnice zdań są częścią demokracji"

Doradca prezydenta Marcin Mastalerek w rozmowie z Radiem ZET przekazał, że rozmowy będą dotyczyć pierwszego kroku do powołania rządu - według konstytucji, prezydent może w nim powierzyć misję stworzenia rządu dowolnej osobie; choć, jak podkreślał Duda, może powierzyć to liderowi ugrupowania, które zwyciężyło w wyborach do Sejmu.