Wkrótce zaatakują? Ważna narada w Izraelu

- Uważamy, że Izrael ma prawo chronić swoich obywateli i działać przeciwko terroryzmowi oraz zapewnić, że okropny atak, który widzieliśmy ze strony Hamasu, nie może się powtórzyć. W przeciwieństwie do Hamasu, Izraelczycy, w tym prezydent, dali jasno do zrozumienia, że ich siły zbrojne będą działać zgodnie z prawem międzynarodowym. I będziemy nadal wzywać Izraelczyków do podjęcia wszelkich środków ostrożności, aby uniknąć krzywdzenia cywilów - powiedział Sunak.