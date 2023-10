Monarcha upomina Izrael. Wskazał "czerwoną linię"

Jest krwawo, a może być gorzej

Scholz, który jeszcze we wtorek zamierza udać się do Izraela, także przestrzegł przed eskalacją. - Naszym wspólnym celem jest zapobiec pożarowi w regionie. Po raz kolejny wyraźnie ostrzegam Hezbollah i Iran, by nie ingerowały w ten konflikt - oznajmił, odnosząc się do działającej w Libanie szyickiej partii i grupy bojowników, wspieranej przez Iran i wrogiej Izraelowi.