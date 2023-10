Miller podpowiada Tuskowi. Lider KO zdecyduje się na zaskakujący ruch?

Opozycja zdobyła większość mandatów w Sejmie. KO, Trzecia Droga i Lewica są gotowe, by przejąć władzę. Nowego premiera wskaże jednak prezydent. Najprawdopodobniej będzie to przedstawiciel PiS. "Donald Tusk mógłby w tej sytuacji utworzyć rząd in spe" - wskazał były premier Leszek Miller.