Borys Budka chce obalić Kaczyńskiego jeszcze w środę. Jaki jest plan lidera KO?

Prowadzący program zapytał, czy lider KO policzył "szable" jakimi dysponuje w parlamencie? Jeśli nawet cała opozycja zagłosuje przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu (a tego nie można być pewnym), to głosów i tak zabraknie. - To jest pytanie nie do mnie, tylko do przyzwoitych ludzi, którzy zostali w Zjednoczonej Prawicy. Czy chcą przeć na ścianę, czy poszukać nowych rozwiązań - odpowiedział Budka.