Szczepionka na COVID. Wiceminister z rządu Beaty Szydło krytykuje plan szczepień

- Zapowiedź szczepienia przeciwko COVID-19 miliona Polaków miesięcznie to stanowczo zbyt mało. Powinniśmy się tak zorganizować i jest to możliwe, żeby móc szczepić 4 mln osób miesięcznie. Inaczej akcja zajmie kilka lat, czyli będzie pozbawiona zarówno sensu ekonomicznego, jak i medycznego - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską dr Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia w rządzie Beaty Szydło.

Ekspert w ostrych słowach krytykuje rządową strategię szczepień przeciwko COVID-19. Chodzi o deklarację premiera Mateusza Morawieckiego o liczbie osób, które będą mogły być szczepione. "Milion to minimalna liczba osób, które chciałbym, żeby mogły być zaszczepione przeciwko COVID-19 w ciągu miesiąca" - oświadczył na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Szczepionka na COVID. Brytyjczycy cztery razy sprawniejsi

- To strasznie nisko postawiona poprzeczka. Jeśli celem jest zaszczepienie 20-30 milionów obywateli akcja rozciągnie się na 2-3 lata. Do tego czasu będziemy mieć miliony ozdrowieńców, a sama epidemia wygaśnie i bez szczepień, a więc wyrzucimy w błoto publiczne pieniądze na ich zakup. Za to straty z powodu przedłużenia obostrzeń zrujnują gospodarkę - mówi dalej Krzysztof Łanda.