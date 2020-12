Jarosław Kaczyński w maseczce. Victor Orban pokazał zdjęcie ze spotkania

Po spotkaniu oświadczenie wydał rzecznik rządu Piotr Mueller . - Polska i Węgry podtrzymują swoje zdanie w kwestii rozdzielenia oceny praworządności od budżetu unijnego. Jesteśmy przekonani, że to stanowisko zbiera coraz więcej poparcia - powiedział. - Jest szansa, by na posiedzeniu Rady Europejskiej doszło do porozumienia - podkreślił.

- Jasność przepisów jest najważniejsza - chcemy, żeby przepisy dot. warunkowości odnosiły się do kwestii budżetowych - powiedział. - Jesteśmy optymistami co do porozumienia. Mamy nadzieję, że konkluzje pozwolą przyjąć budżet, bo jest to budżet korzystny - podsumował rzecznik rządu.