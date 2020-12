Polityk PSL: "Były dwie szanse na obalenie rządu i zaawansowane rozmowy z Gowinem"

We wtorek Władysław T. Bartoszewski został zapytany o szczegóły w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Poseł PSL doprecyzował, że pierwszą okazją do obalenia rządu były majowe wybory prezydenckie, których nie udało się zorganizować ze względu na epidemię koronawirusa . Wówczas wybory korespondencyjne zostały zablokowane przez wicepremiera Jarosława Gowina, który opuścił rząd.

"Piątka dla zwierząt" mogła pozbawić władzy Kaczyńskiego?

Władysław Teofil Bartoszewski twierdzi, że gdyby wówczas Platforma Obywatelska zagłosowała tak jak PSL oraz Solidarna Polska i zablokowała "piątkę", rząd Morawieckiego by nie przetrwał. - W PO powiedzieli nam, że ich wyborcy takiego ruchu nie zrozumieją. Jestem pewien, że gdyby doprowadziło to do upadku rządu, to by zrozumieli - skomentował gorzko polityk w Polsat News.