Mieszkasz za granicą, a święta chcesz spędzić w Polsce? Sprawdź, czy obowiązuje cię kwarantanna

Od soboty 28 listopada obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kwarantanny w Polsce po przyjeździe z zagranicy. Będzie ono obowiązywać do 27 grudnia. Wszystko ze względu na panującą epidemię koronawirusa na świecie.

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W listopadzie Ministerstwo Zdrowia odnotowywało największe liczby zachorowań na Covid-19. W związku z tym rząd wprowadził kolejne rozporządzenie, które określa nakazy, zakazy i ograniczenia. Władze nadal apelują o to, aby ograniczyć podróżowanie. Jednak w tej kwestii zespół premiera nie wprowadził dodatkowych zmian - nadal granice Polski mogą przekraczać obywatele państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że do naszego kraju podróżować mogą Czesi, Niemcy, czy też Francuzi. Obywatele krajów UE nie muszą odbywać kwarantanny, czy też posiadać negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.