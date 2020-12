PKN Orlen kupuje Polska Press. Adam Bodnar bije na alarm. "Jak u Orbana"

Państwowy koncern PKN Orlen poinformował w poniedziałek, że kupuje wydawnictwo prasowo-internetowe Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau. To ono wydawało do tej pory wiele regionalnych dzienników, m.in. "Gazetę Wrocławską", "Dziennik Zachodni" czy "Dziennik Bałtycki".

- To moment historyczny i niestety pokazuje, że władza zdecydowała się na kroki podobne to tych, jakie wcześniej mogliśmy obserwować na Węgrzech u Viktora Orbana - stwierdza prof. Adam Bodnar.

- Oceniam to jako zagrożenie dla wolności i pluralizmu mediów. Wiele wskazuje na to, że jest to ruch polityczny, a nie tylko decyzja biznesowa - podkreśla prof. Mrozowski. - Przejęcie tego wydawnictwa to neutralizacja potencjalnej krytyki w postaci niezależnej prasy, a w dalszym okresie instrumentalizacja przekazu - dodaje nasz rozmówca.