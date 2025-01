Porzucone noworodki w Londynie. Mają tych samych rodziców

W Londynie doszło do porzucenia trójki noworodków, które odnaleziono w parkach na przestrzeni ostatnich lat. Dzieci, nazwane Elsa, Harry i Roman, mają tych samych rodziców, co potwierdziły testy DNA. Policja oferuje nagrodę w wysokości 20 tys. funtów za informacje prowadzące do ich odnalezienia.