Lech Kołakowski odchodzi z PiS? "Nie złożył rezygnacji z członkostwa w partii"

- Szkoda, że zmienił dzisiaj zdanie, bo w zeszłym tygodniu deklarował pozostanie. Mam nadzieję, że to chwilowe wycofanie się z tej deklaracji i wszystko wróci do normy - przyznaje w rozmowie z WP rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Lech Kołakowski odchodzi z PiS. Marcin Horała: dla mnie to nielogiczne

Dla posła Kołakowskiego - jak mówi on sam - kluczowy jest jego okręg wyborczy. - Chcę pracować dla ludzi i mówię to szczerze. Jest wiele inwestycji, które wymagają dokończenia. Tym chcę się zajmować. Druga kwestia to obrona rolników. Nie pozwolę na degradację wsi, nie godzę się na "piątkę dla zwierząt" w żadnej formie. I nie będę składał mandatu posła, wywalczyłem go, kandydując z siódmego miejsca na liście.