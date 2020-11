Jarosław Kaczyński szuka sojusznika w Kukiz'15

Sprawa ma jednak również wewnętrzne, polityczne tło. Po tym głosowaniu wielu zaczęło spekulować o nieformalnym sojuszu między PiS a Kukiz'15. Zwłaszcza, że o rozmowach polityków związanych z Pawłem Kukizem z przedstawicielami partii rządzącej mówi się w kuluarach od tygodni. Joanna Miziołek we "Wprost" pisała kilka dni temu, że w formacji Kukiza jest "kilku ochotników, którzy chętnie przeszliby do PiS-u".

Czy to prawda? Zapytaliśmy u źródła. - Nie słyszałem, by ktokolwiek z naszych posłów chciał przechodzić do PiS. A czy rozmawiamy z politykami PiS? Ja rozmawiam z politykami ze wszystkich partii, nie mam z tym problemu - mówi Wirtualnej Polsce Paweł Kukiz.