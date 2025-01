Straty na ponad 300 tys. zł. Akt oskarżenia ws. dwóch aktywistek

Zaznaczył, że oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności "od 6 miesięcy do lat 8, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego i nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości do wartości szkody".

- Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć - mówiła jedna z aktywistek, stojąc przed zdewastowanym pomnikiem syreny.