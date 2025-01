Komisja ds. wpływów rosyjskich złoży zawiadomienie do prokuratury

Przewodniczący komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich gen. Jarosław Stróżyk ogłosił, że w ciągu najbliższych 10 dni komisja złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące likwidacji delegatur ABW. Likwidacja miała miejsce za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Jesienią ubiegłego roku gen. Stróżyk informował, że w 2017 r. zlikwidowano 10 z 15 delegatur terenowych ABW, co znacznie ograniczyło ich możliwości operacyjne. W wyniku tej decyzji kadra zmniejszyła się od jednej czwartej do połowy. Od połowy 2024 r. ABW posiada delegatury we wszystkich województwach.