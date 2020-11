Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję ws. członkostwa w PiS

Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski po wielu zwrotach akcji poinformował we wtorek, że pozostaje w klubie PiS. Mimo że poseł posiada liczne uwagi do noweli ustawy o ochronie zwierząt, to po rozmowie z prezesem Kaczyńskim postanowił nie rezygnować z członkostwa w partii rządzącej.

Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję. Pozostaje w PiS (East News)