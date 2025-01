Ksiądz Krystian K. zmienił zdanie. Składa zeznania

W czwartek ksiądz Krystian Z., który do tej pory odpowiadał z wolnej stopy, został ponownie zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał rozszerzone zarzuty, główny z nich dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura złożyła też do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie księdza.