Sondaż IBRiS dla WP. Polacy nie wróżą Zjednoczonej Prawicy długiej przyszłości

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia o tym, że koalicja Zjednoczonej Prawicy jest w kiepskiej kondycji i coraz trudniej jest to jej członkom ukryć. Rywalizacja Ziobry i Morawieckiego co jakiś czas daje o sobie znać w nowych odsłonach. Głośną sprawą ostatnich dni była wypowiedź ministra sprawiedliwości, w której padło sformułowanie "miękiszon". Choć Ziobro zapewnia, że nie mówił o premierze, nie wszystkich to przekonuje.