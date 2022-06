Biden przekazał ważną informację. Polska pomoże w eksporcie ukraińskiego zboża

Tymczasowe silosy na ukraińskie zboże w Polsce

We wtorek Joe Biden zapowiedział, że USA pomogą Ukrainie w eksporcie zboża. - Swoją wojną Putin nie tylko stara się wymazać kulturę Ukraińców, dziesiątkuje naród (ukraiński) i popełnia niezliczone zbrodnie wojenne, ale też uniemożliwia eksport tysięcy ton zboża, które są zamknięte w silosach (...) Pracujemy więc nad planem, by wywieźć je do innych krajów drogą kolejową - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych podczas konwencji federacji związków zawodowych AFL-CIO w Filadelfii.