Wojna w Ukrainie. Ostra reakcja Rosji po słowach z Polski. [RELACJA NA ŻYWO]

Brytyjski minister obrony Ben Wallace przyznał w poniedziałek, że jego resort nie wie dokładnie, ilu Brytyjczyków walczy na Ukrainie. - Rzeczywistość jest taka, że po prostu nie wiemy - powiedział Wallace, zapytany o tę sprawę w Izbie Gmin. Brytyjski rząd apelował do weteranów i innych potencjalnych ochotników, by nie jechali walczyć do Ukrainy, gdyż ich ewentualne schwytanie bądź zabicie może zostać wykorzystane przez Rosję do celów propagandowych.