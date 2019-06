Bez Donalda Tuska. Nowy sondaż prezydencki

Mocna pozycja Andrzeja Dudy w sondażu prezydenckim. Wygrywa starcie zarówno z Donaldem Tuskiem, jak i dwoma innymi potencjalnymi kandydatami opozycji.

Poparcie dla Donalda Tuska (31,5 proc.) pokazuje, że byłby on w stanie zmobilizować największą grupę wyborców opoyzcji, ale nie pokonałby Andrzeja Dudy (46,2 proc.). Różnica między obecnym prezydentem a Rafałem Trzaskowskim jest jeszcze większa (45,9 proc. do 23,1 proc.).

Z kolei, jak zauważa RMF FM, start Władysława Kosiniaka-Kamysza w wyborach prezydenckich pokazuje demobilizację w szeregach wyborców Andrzeja Dudy. W taki wariancie zdobył on 40,1 proc. poparcia przy 27,6 proc. szefa ludowców.

- Jak na lider PSL 27 proc. poparcia to bardzo dobry wynik. To pokazuje, że jeśli Tusk nie zdecyduje się kandydować to Grzegorz Schetyna wybierze Kosiniaka-Kamysza - mówi "DGP" prof. Antoni Dudek, politolog.