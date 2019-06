Źródła WP: Ostachowicz doradza Schetynie. "Doradca Tuska 'wypożyczony' na kampanię". Jest pierwsze zdjęcie

Wieloletni współpracownik Donalda Tuska i najsłynniejszy w Polsce polityczny spec od wizerunku, Igor Ostachowicz, od dłuższego czasu doradza Grzegorzowi Schetynie – ustaliła WP. W sieci pojawiło się pierwsze publiczne zdjęcie Ostachowicza z liderem PO. Dotąd współpraca obu panów była utrzymywana w tajemnicy.

Lider PO wzywa do boju opozycję. Bije się w piersi za przegraną kampanię przed wyborami do PE. Mówi o wyciąganiu wniosków i ciężkiej pracy, jaką PO musi wykonać w całej Polsce – przede wszystkim w małych miasteczkach i na wsi.

Zapowiada stworzenie nowego sztabu. Otwarcie się PO na młodych ludzi. Pracę 24 godziny na dobę. Wszystko po to, by jesienią odwrócić bieg zdarzeń w Polsce. I wygrać wreszcie z PiS.

Do tej pory była to tajemnica. Ale teraz Schetyna i Ostachowicz zaczęli się pojawiać publicznie.

– Skor Tusk "wypożycza" Schetynie swojego najpoważniejszego doradcę, to znaczy, że PO rzuca na wybory wszystkie siły – twierdzi rozmówca WP w Sejmie.

Ostachowicz z "tylnego siedzenia" ma doradzać liderowi PO do końca kampanii przed najważniejszymi wyborami od lat – słyszymy.

Jak napisał jeden z radnych PO, zamieszczając zdjęcie Schetyny z Ostachowiczem: "Wybory do Europarlamentu wygrał PiS, ale mówąc językiem sportu, "rewanż" jesienny może wygrać zjedoczona opozycja - z Grzegorzem Schetyną, liderem konsolidującym opozycję, i takimi strategami jak Piotr Borys i Igor Ostachowicz."

– Jeśli wspomaga, to "zadaniowo" – twierdzą nasi rozmówcy.

– Słychać, w których przemówieniach przewodniczącego miał udział Ostachowicz. On ma bardzo dobre pióro, jest świetnym PR-owcem, wciąż trafnie odczytuje nastroje i wie, na co kłaść akcenty w kampanijnym przekazie – wskazuje człowiek z okolic Platformy.

Inny dodaje: – Schetyna wykonał niesamowitą pracę nad sobą. Gdyby nie to, żaden doradca by nie pomógł. Każdy dobry lider wie, że trzeba się rozwijać, uczyć, słuchać rad innych. Grzegorz to robi, czyta badania, analizuje. Sam czysty PR nie wystarczy.