Strategia PiS na wybory: jeszcze więcej prezesa. Opozycja szuka pomysłu

Jarosław Kaczyński nadal będzie frontmanem PiS. Nie ma mowy o "chowaniu" prezesa. Obecność lidera Zjednoczonej Prawicy w kampanii przed wyborami europejskimi przyniosła sukces obozowi rządzącemu. Tak samo ma być przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu.

Kaczyński mózgiem i twarzą – Pomysł z prezesem Kaczyńskim, który był twarzą kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, wypalił. Odnieśliśmy zdecydowany sukces. Prezes chce swoją aktywność powtórzyć w kampanii wyborczej do Sejmu. A przy okazji przypilnować partyjnych struktur i być przy układaniu list wyborczych. O zabiegu kolana nie ma na razie mowy. Najszybciej pod koniec roku – mówił nam kilka dni temu współpracownik prezesa PiS, polityk z otoczenia kierownictwa partii.

Z kolei ważna osoba ze sztabu wyborczego zapewnia nas: – To Tomek Poręba [europoseł, szef sztabu wyborczego - red.] uznał, że tylko silna obecność prezesa w kampanii jest gwarancją naszego sukcesu. Gdyby nie aktywność Jarosława Kaczyńskiego, nie byłoby mowy o tak wysokim wyniku w wyborach do PE. Nikt się tego nie spodziewał.

Nasi rozmówcy zgodnie twierdzą, że lider Zjednoczonej Prawicy zapewnił wielką mobilizację zwolenników PiS. To się nie udało do końca przy wyborach samorządowych, gdzie większą niż dziś rolę w kampanii odgrywał Mateusz Morawiecki.

To zła infomacja dla opozycji, która po porażce w wyborach do PE jest rozbita i – jak twierdzi PiS – "kompletnie pogubiona".

Polityk z kierownictwa partii: – Plan jest taki: czekamy. Po zwycięskiej dla nas kampanii, potrzebna jest chwila oddechu. Czekamy, aż opozycja się przeformułuje, obserwujemy, co się dzieje u konkurencji. Wcześniej wiedzieliśmy, do czego się odnosić, bo mieliśmy Koalicję Europejską. A dziś nie wiemy, co zrobi PSL i Wiosna. Nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał "sprzątnąć" Schetyny z fotela lidera opozycji. Patrzymy sobie na tę wojnę i się cieszymy, co będę panu "ściemniał".