Wybory do Europarlamentu. Rekonstrukcja rządu lada dzień. Szykują się spore zmiany

Z rządem żegnają się popularni ministrowie. Szykują się wielkie zmiany w kluczowych resortach. Lada dzień poznamy nowe twarze obozu PiS.



– Rekonstrukcja rządu najpóźniej do 10 czerwca – twierdzi część rozmówców z partii rządzącej. Inni wskazują, że do zmian dojdzie lada dzień, bo "czekać nie można".

Nazwiska następców ministrów, którzy zostaną wkrótce europosłami, w partii rządzącej szeregowym politykom znane nie są. Dało się to wyczuć zwłaszcza podczas wieczoru wyborczego w siedzibie partii w niedzielę, próżno także znaleźć kogoś w Sejmie, kto wiedziałby więcej.

Sytuacja jest skomplikowana, bo okazuje się, że do Brukseli może wyjechać m.in. minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. – A tego się nie spodziewaliśmy – twierdzi polityk z kierownictwa partii.

– To duże straty dla nas, bo to bardzo sprawne rzeczniczki. Trudno będzie je zastąpić – komentują nasi rozmówcy.

Wybory do Europarlamentu i mapa zmian

– Do rekonstrukcji dojdzie w ciągu kilkunastu dni, ona będzie duża. Dlatego, że do Brukseli wyjadą ważne postaci naszego obozu politycznego. Zostaną na pewno zastąpione godnymi następcami. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że grono ekspertów i doświadczonych polityków w PiS jest duże – zapewnia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.