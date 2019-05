Dwa znane nazwiska z PiS jednak z mandatami do PE. Sukces Elżbiety Rafalskiej i Joanny Kopcińskiej

PiS cieszy się z wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tym bardziej, że zaktualizowane dane pokazują, że kolejne nazwiska z PiS lecą do Brukseli. Do tego grona dołączyli między innymi Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska i Joanna Kopcińska.

Mandaty do Parlamentu Europejskiego dla PiS, są w rękach Elżbiety Rafalskiej i Joanny Kopcińskiej (East News, Fot: Rafał Oleksiewicz/REPORTER)

PiS wygrał, choć wyniki wyborów do Europarlamentu są cały czas aktualizowane. Niektórzy politycy mają miłą niespodziankę - najpewniej dostaną się do PE, mimo że początkowo na to nie wskazywało.

I tak, po przeliczeniu przez PKW 99 proc. wyników komisji obwodowych, okazuje się, że mandat europosła uzyskają Joachim Brudziński, a także Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu.

Przypomnijmy, że bezpośrednio po zakończeniu ciszy wyborczej ci politycy dziękowali za głosy. Nie wspomnieli jednak o swoich sukcesach czy porażkach.

"Dziękuję za zaufanie i każdy oddany na mnie głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję również wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach i zagłosowali na naszą biało-czerwoną drużynę " - pisała Kopcińska.

"Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom Pomorza Zachodniego i Lubelszczyzny za głosy oddane na listę PiS. Gratuluję również moim konkurentom - Liberadzkiemu i Arłukowiczowi znakomitego wyniku" - komentował Brudziński

Tak wyglądają wyniki głosowania z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych:

Konfederacja - 4,55 proc.

Wiosna - 6,04 proc.

KE - 38,3 proc.

PiS - 45,56 proc.

