Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Ostachowicz i Bosacki doradzają Schetynie

Wieloletni współpracownik Donalda Tuska i najsłynniejszy w Polsce polityczny spec od wizerunku, Igor Ostachowicz, od dłuższego czasu doradza Grzegorzowi Schetynie – słyszymy od polityków Koalicji Europejskiej. W kampanii liderowi PO pomaga także były ambasador RP w Kanadzie Marcin Bosacki, mąż dziennikarki lifestylowej Katarzyny Bosackiej.

– Słychać, w których przemówieniach przewodniczącego miał udział Ostachowicz. On ma bardzo dobre pióro, jest świetnym PR-owcem, wciąż trafnie odczytuje nastroje i wie, na co kłaść akcenty w kampanijnym przekazie – wskazuje człowiek z okolic Platformy.

Inny dodaje: – Schetyna wykonał niesamowitą pracę nad sobą. Gdyby nie to, żaden doradca by nie pomógł. Każdy dobry lider wie, że trzeba się rozwijać, uczyć, słuchać rad innych. Sam czysty PR nie wystarczy.

Doradca w sukcesie i kryzysie

To on odpowiadał za wizerunek byłego premiera. Dbał m.in. o otoczkę występów medialnych Tuska, pilnował, by w jego wystąpieniach nie zabrakło słynnych "słów kluczy" i bon-motów, które elektryzowały media i podgrzewały emocje wyborców.