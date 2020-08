Awaria w "Czajce". "Wszystko wskazuje na to, że będzie potrzebny tymczasowy rurociąg"

- Mamy do czynienia z kolejną awarią kolektora, którym płyną ścieki do oczyszczalni "Czajka". Wszystko wskazuje na to, że doszło do niej na starym odcinku, na tym, który nie był remontowany w ubiegłym roku - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Awaria w "Czajce". Trzaskowski: potrzebny będzie tymczasowy rurociąg (Facebook.com, Rafał Trzaskowski)