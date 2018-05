"Audyt PO" okazał się kapiszonem. Ministerstwo Finansów nie zawiadomiło prokuratury

Dwa lata temu rząd PiS zorganizował wielki "audyt" rządów PO. To była wielka feta w Sejmie, kolejni ministrowie wymieniali grzechy poprzedników. Teraz okazuje się, że resort finansów nawet nie zawiadomił służb, bo "nie zachodziły przesłanki".

Wielki "audyt PO" odbył się 11 maja 2016 roku . Wywracając do góry nogami porządek obrad Sejmu wystąpili ministrowie z "informacją na temat stanu państwa i jego instytucji".

Grzmiała ówczesna szefowa rządu Beata Szydło. Przypomniała aferę hazardową, taśmową, dymisję szefa CBA Mariusza Kamińskiego oraz katastrofę smoleńską. - Przez 8 lat rządów PO-PSL stracili ok. 340 mld zł. To 8 lat działania 500+, 5 tysięcy przedszkoli, 250 szpitali, 1200 km autostrad - atakowała Szydło. Potem do dzieła przystąpili poszczególni ministrowie. Przez ponad 10 godzin przedstawiali wyniki "audytu".