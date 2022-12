Zginęli rosyjscy żołnierze. Jest reakcja USA

Dodał, że w przeciwieństwie do Rosjan, Amerykanie szanują ukraińską suwerenność. - Kiedy dajemy im (Ukraińcom) system uzbrojenia, należy on do nich, oni decydują, gdzie go użyć, jak dużo amunicji zużywać. Ale z pewnością mieliśmy z nimi rozmowy na temat odpowiedzialności za używanie tych systemów - zapewnił rzecznik.