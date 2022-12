Rosja w szoku po atakach dronami. "Ukraina ewidentnie zmienia taktykę"

W jego opinii, jeśli do ataku użyto sprzętu postradzieckiego, należącego do Ukrainy, oznacza to, że Zachód nadal nie dał zielonego światła na przekazanie i użycie swojej broni dalekiego zasięgu. - To byłoby już za dużo. Ukraina dostała HIMARS-y, do których dostarczono rakiety o zasięgu 70-80 kilometrów. Do wyrzutni można byłoby włożyć rakietę ATACMS, z siłą rażenia ok. 300 kilometrów, ale tej broni Ukraina nie dostała. Mimo to potrafiła sprytnie wykorzystać poradziecki sprzęt, który zaadaptowała do swoich warunków - uważa gen. Drewniak.