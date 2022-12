Ukraina boleśnie odpowie? Gen. Skrzypczak: Atakować co się da

"Ukraina musi dostać możliwość odwetu"

- To, co Rosja robi z Ukrainą, to mord za zgodą opinii publicznej świata - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak. Wylicza, że wojska rosyjskie robią wszystko, co chcą i "nikt na to nie reaguje" - atakują infrastrukturę krytyczną, cele cywilne, bombardują to, na co mają ochotę, utrudniając normalne życie ludziom. - Jeżeli nie będzie żadnego zmuszenia przez Chiny czy USA, by Rosja wstrzymała ostrzał, Rosjanie wymordują Ukraińców. Skażą ich na wszystko, co najgorsze. Spacyfikują naród, doprowadzając do katastrofy humanitarnej, a potem ich eksterminują - zaznacza gen. Skrzypczak.