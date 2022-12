Miał być rosyjski atak, ale bombowce poszły z dymem. Na taki cios Ukrainy czekał świat

- Ukraińcy mają prawo do wykonywania takich uderzeń. Zwłaszcza że nie jest to odwet, jakim posługiwali się Rosjanie, ale wymiana ciosów. Nie może być, jak do tej pory, że Rosjanie bezkarnie przygotowują swoje ataki, by mordować cywilów, a świat tylko się przygląda. I jeszcze padały komentarze, że Ukraińcy nie mogą celować w Rosję, bo to by źle wyglądało politycznie - mówi dalej gen. Skrzypczak.