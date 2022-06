Pożar w Krzemieńczuku wywołały "zachodnie pociski". Tak twierdzi Rosja

W ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku zginęło co najmniej 20 osób, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał to jednym z najbardziej bezczelnych ataków terrorystycznych w historii Europy. Rosjanie twierdzą, że atakowali miasto "rakietami wysokiej precyzji", a celem była hala, w której składowano broń i amunicję przekazaną Ukrainie przez sojuszników. Rosyjskie MON kłamliwie podaje, że pożar przeniósł się następnie na obiekt handlowy, a więc wywołały go "zachodnie pociski".