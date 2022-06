Horror w Krzemieńczuku. Rozpaczliwy apel do Polaków i wstrząsająca relacja świadka

"Każdy z nas jest odpowiedzialny"

Ołeh uważa, że każdy mieszkaniec Krzemieńczuka powinien przyjść i pożegnać się z zabitymi. — Bo każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co się stało. Za to, że nie udało się uratować tych ludzi. Każdy z nas musi zobaczyć, zapłakać, przeżyć ten ból. To nagła śmierć, to cierpienie wielu rodzin, każdy powinien przyjść i pomyśleć, jak zmieni to nasze życie, abyśmy mogli wygrać. Terrorysta zabrał naszych rodaków, chce, byśmy się bali. Czyta was wiele osób w Polsce, wielu naszych rodaków tam pojechało. Niech to przeczytają i przynajmniej stamtąd uczczą pamięć zabitych, i niech pomyślą, jak każdy z nas może przybliżyć zwycięstwo i zmniejszyć cierpienie — apeluje Ołeh.